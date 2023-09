Reazione a Catena, "chi sarà mai Emma? Vergogna": scoppia il caso

30 settembre 2023 a

a

a

A Reazione a Catena, il quiz show di Rai Uno, condotto da Marco Liorni, è ancora tempo di polemiche. Dopo l'ultima vittoria dei "Rompicapo" che si sono portati a casa 3.875 euro in gettoni d'oro, sui social è scoppiata la bufera. Come già accaduto nelle ultime settimane nel mirino die telespettatori che su Twitter commentano in diretta la puntata, sono finite le catene. Uno scenario questo che si è ripetuto anche con i nuovi campioni de "Le amiche in onda". Anche in questo caso "L'Ultima catena" è diventata oggetto di discussione sui social con tanto di proteste. La catena finale era composta da queste parole: bronte, pistacchio, gelato, microfono, cantante, madame, bovary emma, marrone, castagna, preso, centro, moderato.

E proprio su "Emma" e "marronne" si è scatenata l'ironia dei fan della trasmissione a colpi di tweet: "In due sere hanno regalato più soldi di quanti ne abbiano fatti sudare ai poveri Dai e Dai", scrive un utente rimpiangendo i campioni che hanno sbancato nel corso di questa estate.

E c'è chi ci va giù duro criticando la scelta per la catena finale: "Questa catena è una vergogna, roba da denuncia". Poi c'è chi ha postato la foto della catena accompagnandola con una didascalia sarcastica: "Chi sarà mai questa Marrone?". Insomma il gioco campione di ascolti di Rai Uno riesce sempre ad appossionare il pubblico che si divide in diverse fazioni che sostengono i nuovi campioni e c'è chi invece rimpiange i Dai e Dai. Ma una cosa è certa: il programma di Marco Liorni è diventato un cult e le catene che tengono incollati gli spettatori alla tv sono vincenti. Almeno per lo share. Infatti i dati di ascolto, nonostante l'uscita di scena dei Dai e Dai non hanno subito scossoni e ora Marco Liorni si prepara anche a sbarcare in prima serata.