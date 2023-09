Elisabetta Gregoraci, il dettaglio nella foto scatena una pioggia di insulti: "Ridicola"

30 settembre 2023 a

Elisabetta Gregoraci è finita di nuovo nel mirino dei soliti haters per una serie di scatti che ha condiviso sul suo profilo Instagram. La showgirl ha infatti pubblicato delle foto da Taormina dove si trova per lavoro, una città alla quale la Gregoraci è molto legata. Eccola dunque al bar mentre gusta una granita e ancora lei in alcuni scorci molto belli. In una di queste foto però, le gambe della conduttrice appaiono lunghissime, ma è tutta colpa del grandangolo.

"Un tuffo nel passato ogni volta che sono qui. Tanti ricordi belli, custoditi dentro me, hanno avuto come cornice Taormina ed è per questo che ogni volta è sempre un’emozione", ha scritto la showgirl a corredo della serie di foto su Instagram.

Ma attenzione, perché oltre ai cuoricini e ai complimenti la Gregoraci è stata attaccata da alcuni follower: "Dovreste dire a chi si occupa dei filtri di non esagerare... guardate la seconda foto, sembrano le gambe di una giraffa.. Ridicola", scrive uno. "Ely questa foto ti è uscita male, le gambe sono lunghissime, non che tu l'abbia corte ma queste gambe sono come le forme dei grissini", commenta un altro. E ancora: "Nella seconda foto: numero 50 di scarpe e 3 metri di gambe. Si vede che è allungata". Ma Elisabetta ha subito reagito così: "Non ho bisogno di farlo".