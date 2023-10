Tu si que vales, rivolta per la Littizzetto: "Ha rotto le scatole"

01 ottobre 2023 a

Luciana Littizzetto deve fare i conti con una battuta di arresto. A Tu si que vales non ha ancora trovato il ritmo giusto e sui social i telespettatori la bocciano: "Sembra fuori posto". Il programma di Canale 5 che ha aperto la stagione con ascolti mostruosi trvolgendo ogni tipo di concorrenza, di fatto ha subito un forte rinnovamento. Fuori Belen, dentro Giulia Stabile. Ma è arrivata anche Luciana Littizzetto che, fresca fresca dell'addio alla Rai, ha deciso di lavorare anche per il Biscione. Ma a quanto pare i tempi dei suoi interventi non riescono a innestarsi nell'ironia e nelle performance artistiche che arrivano sul palco di Tu si que Vales. Ci vorrà del tempo per inserirsi a pieno nella squadra di Maria De Filippi, come sempre regina assoluta del programma.

La Littizzetto però adesso attende il suo vero e grande debutto su Nove dove tornerà, il prossimo 15 ottobre, con Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio. Una sfida anche questa che Lucianina cercherà di vincere anche se le incognite sono parecchie senza "mamma Rai".

Staremo a vedere. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, il debutto a Tu si quel Vales dovrebbe preoccupare la Littizzetto. E non poco. Infine c'è anche chi non gradisce più l'ironia della comica che ha un repertorio, diciamo, limitato: "La Littizzetto ha rotto le scatole con le battutine sessuali. Posso guardare un programma in pace senza subire i suoi bollori ormonali?".