Fedez a Belve? Perché stavolta la Rai ha fatto bene a cancellare l'intervista

Fedez non parteciperà al programma Belve di Francesca Fagnani su Rai 2. La conduttrice non condivide la scelta fatta da Viale Mazzini e spera ancora. Ma la Rai, come spiega Pietro Senaldi nel suo articolo su Libero, questa volta ha fatto bene: il rapper milanese ha insultato e usato la tv pubblica.

Un paio d’anni fa, ricorda Senaldi, "l’artista fu invitato al concertone del Primo Maggio e preparò un monologo in cui insultava la Lega di Salvini, sostenendo fosse un partito omofobo e prendendo a pretesto le disdicevoli, anzi intollerabili, frasi di un paio di oscuri consiglieri padani, con tanto di nomi e cognomi. I responsabili dell’evento tv gli chiesero di sorvolare sulle identità e Fedez gridò alla censura, rendendo pubblici undici minuti di telefonata tra lui e i vertici Rai sull’argomento, opportunamente tagliati perché lui sembrasse San Francesco e quelli la versione cattiva della Santa Inquisizione. Una vigliaccata".