Belve, voce-bomba: "Fedez non sarà ospite, il suo ricovero non c'entra"

Qualche giorno fa Davide Maggio aveva anticipato la notizia bomba della partecipazione di Fedez a Belve, il prgramma di Francesca Fagnani che va in onda su Rai Due. A quanto pare la presenza del rapper nello studio di viale Mazzini non è più prevista: "è saltata", riporta Tv Blog. Fedez, come vi abbiamo raccontato, in questi ultimi giorni è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per due ulcere che gli hanno provocato una emorragua interna.

L'intervento è riuscito e a quanto pare la ripresa totale del cantante avveràà nel corso di sei settimane, come riferito dai medici. Ma la sua assenza a Belve, sempre secondo quanto riporta Tv Blog non sarebbe legata al suo stato di salute. A far saltare tutto sarebbero i "precedenti" di Fedez in Rai. La polemica per il concertone del Primo Maggio e le sue frasi dal palco con tanto di telefonata "manipolata" (come affermato da Franco Di Mare) con la vice direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani.

Ma ci sarebbe dell'altro. I dirigenti Rai ricordano ancora l'esibizione di Fdeez a Sanremo sulla nave da crociera in cui, assumendosene la responsabilità, attacco in modo volgare un menbro del governo. E poi lo show con Rosa Chemical sulle poltrone dell'Ariston. Tutto ciò, secondo Tv Blog avrebbe bloccato la presenza di Fedez in Rai per partecipare a Belve. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi, ma al momento, secondo le indiscrezioni, il cantante non dovrebbe partecipare alla trasmissione.