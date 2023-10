Belve, "perché Fedez non può venire": la risposta della Rai a Francesca Fagnani

01 ottobre 2023 a

Botta e risposta tra Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2 e Viale Mazzini. Dopo l'annuncio della mancata partecipazione di Fedez alla trasmissione (doveva essere intervistato martedì prossimo) la conduttrice oggi primo ottobre ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: "L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così".

A stretto giro è arrivata la risposta della Rai: "Nel caso di Belve, si tratta di un programma di intrattenimento e non di una trasmissione giornalistica. La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez non ha nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura ma solo una scelta dell’azienda", hanno detto alcune fonti Rai sulla vicenda che coinvolge il rapper milanese marito di Chiara Ferragni, che si trova attualmente ricoverato in ospedale per due ulcere, e la trasmissione di Rai2.