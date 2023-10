Verissimo, Federica Pellegrini fulmina Matteo Giunta: quello che non doveva dire

02 ottobre 2023 a

Federica Pellegrino e suo marito Matteo Giunta sono stati ospiti di Verissimo, il programma televisivo di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. L’ex nuotatrice si è confidata con la conduttrice sul bellissimo periodo che la coppia sta vivendo. Lo scorso luglio, infatti, la campionessa italiana ha annunciato di aspettare un bambino. Anzi una femminuccia, la cui data di nascita è prevista tra Natale e Capodanno. Fortunatamente, la gravidanza di Federica sta procedendo abbastanza serena e, per ora, non ha riscontrato particolari problemi.

La conduttrice si è voluto togliere una curiosità sul futuro bebé: il nome della piccola. “No“, la risposta della Pellegrini, che però non aveva fatto i conti con il marito. Giunta, collegato da remoto, l’ha immediatamente sbugiardata: “In realtà sì“. A quel punto l'espressione dell'ex nuotatrice ha raggelato tutti i telespettatori. “Ok, Federica non lo vuole dire”, è intervenuta la Toffanin, vedendo che la campionessa ha scosso il capo fulminando il marito per lo spoiler. “Io stavo per dire abbiamo l’ipotesi di 10 o 20 nomi”, ha detto ridendo Federica. “Grande Matteo”, ha esultato la conduttrice per il segreto svelato. Giunta è corso subito ai ripari: “Però possiamo anche decidere di cambiarlo”. Risate in studio.

Parlando del momento della nascita della piccola, Giunta ha confermato che sarà presente durante il parto. Un bel segnale che dimostra ancora una volta quanto la coppia sia al momento forte e coesa. “Farò il parto in acqua perchè è un ambiente per me naturale”, ha poi concluso Federica.