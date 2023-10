Mister Pella Pazzo morto a 40 anni: Italia sconvolta, cosa l'ha stroncato

Roberto Tortora 03 ottobre 2023 a

TikTok piange uno dei suoi personaggi più popolari. All’età di soli 40 anni, infatti, se n’è andato Lorenzo Della Femine, in arte “Mister Pella Pazzo”, oltre un milione e mezzo di follower sulla piattaforma cinese. La notizia, data da NanoTV, è propagata rapidamente sui social. La causa della scomparsa sembra essere stata un improvviso arresto cardiocircolatorio, mentre Della Femine era già ricoverato presso l’ospedale Villa dei Fiori ad Acerra. Lascia la moglie Susy e i loro tre bambini.

Era da un po' di tempo che Lorenzo aveva dei problemi di salute e proprio lui stesso aveva spiegato, in un video sui social, che il ricovero si era reso necessario dopo un malore causato dai tanti farmaci assunti nell'ultimo periodo: il Tiktoker, infatti, soffriva di labirintite. Era, però, riuscito a tornare a casa, a Casalnuovo dove risiede, ed ha pubblicato anche un ultimo video TikTok con i figli che risale a poche ore prima della morte. Poi il nuovo malore e la corsa in ospedale, ma stavolta non c’è stato nulla da fare.

Mister Pella Pazzo era diventato noto ai follower con dei video irriverenti, con contenuti al limite della provocazione. Spesso si mostrava alla guida di auto di lusso sportive, anche se fu coinvolto in uno scandalo, quando fu sfrattato di casa, perché abusivo. E fu addirittura intervistato sulla vicenda dall’inviato di Fuori dal Coro, Nicolò Calcagno.

Rita De Crescenzo, altra tiktoker napoletana con milioni di follower, è apparsa in lacrime in un video. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell’attore Massimo Cerbone che ha scritto: "Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo”.