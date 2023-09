Fuori dal coro, "il palazzo del terrore": rom, immagini-choc. Poi, la pistola

28 settembre 2023 a

La metafora dell'Italia che ha paura, per usare una espressione cult ricorrente di Fuori dal Coro, su Rete 4, arriva da Ponsacco, nel Pisano: si chiama Palazzo rosa, ed è un buco nero.

Mario Giordano manda in onda un servizio, l'ennesimo, per denunciare lo stato di degrado, abbandono e insicurezza in cui versano molte realtà urbane italiane, dalle periferie delle grandi metropoli fino alla provincia più profonda. Nei palazzi occupati a danno dello Stato, così come negli appartamenti sottratti illegalmente ai legittimi proprietari, dominano i più forti, i più furbi, i più violenti.

"Non guardare così, pezzo di m***a vaffanc***o" è solo uno dei gentili inviti rivolti alla troupe di Giordano che sta indagando sul "palazzo della paura di Ponsacco, occupato dai rom. "Io ho il telefono che ti registra da un chilometro. Cosa pensi, che noi siamo scemi?", intima al giornalista un inquilino, ovviamente abusivo.

L'ultimo sopralluogo era datato 25 aprile 2023, e anche allora finì a insulti, offese e minacce. "Se vedo qualcosa in onda io conosco la tua faccia, eh". "La situazione è peggiorata - denuncia oggi un residente -, c'è un degrado sociale. Questi signori si sentono padroni del territorio".

Altra realtà, stesse dinamiche. L'inviata di Giordano Angela Camuso bussa alla porta di una occupante abusiva che si è barricata in una casa nel Bolognese. "Non paga l'affitto al proprietario da 2 anni e ha uno sfratto esecutivo dallo scorso agosto". Quando arrivano i carabinieri, la signora ha pure l'ardire di ammettere, davanti alle telecamere: "Per fortuna ci sono loro, altrimenti vi avrei fatti secchi tutti".