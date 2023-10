Pio e Amedeo, "battute pesanti su di lei": la reazione della Meloni

03 ottobre 2023 a

C'era anche Giorgia Meloni in platea al Teatro Brancaccio di Roma per vedere Pio e Amedeo e il loro nuovo spettacolo, Felicissimo Show. Una serata di relax per la premier, in un periodo fitto di impegni e grattacapi nazionali e internazionali.

Come da tradizione, non è sfuggita nemmeno lei alle battute del duo comico foggiano, da tempo "spina nel fianco" dei buonisti e dei critici televisivi a suon di sketch irriverenti e "politicamente scorretti".

Il presidente del Consiglio si è recato allo show nella serata di debutto, domenica 2 ottobre, sedendosi in prima fila. La mattina successiva, avrebbe sganciato la bomba politica con il suo commento, durissimo, sulla sentenza della giudice di Catania Iolanda Apostolico, che pochi giorni prima aveva "smontato" il decreto immigrazione del governo rimettendo in libertà alcuni migranti sbarcati illegalmente a Lampedusa e destinati al centro di Pozzallo. Un nuovo capitolo nello scontro tra politica e magistratura in cui, però, Pio e Amedeo non hanno messo lo zampino.

I due comici hanno infatti preso di mira senza sconti sia la premier sia l'esecutivo di centrodestra. "Ieri c'era la Meloni - hanno rivelato ai giornalisti i due protagonisti di show 'cattivi" di Mediaset come Emigratis e Felicissima Sera -. Era la prima volta che veniva a vederci. Abbiamo insistito di più sulle accise, ci siamo andati pesanti". E lei? "Lei rideva. È una donna molto autoironica. Magari ad aver tutti i politici così, che sanno ridere delle battute". Una parentesi di ironia, visto che considerati gli attacchi strumentali di cui è oggetto e i grattacapi della imminente legge di bilancio, la leader di Fratelli d'Italia in questi giorni presumibilmente non troverà molto tempo per sorridere.