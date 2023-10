Belve, Fagnani umilia Raoul Bova: "Sembra come Miss Italia"

04 ottobre 2023 a

Momenti di tensione a Belve. Protagonista della puntata di martedì 3 ottobre su Rai 2, Raoul Bova. È lui a sottoporsi alle incalzanti domande di Francesca Fagnani. Peccato però che l'attore si sia concesso ben poco, al punto che la conduttrice ha provato in tutti i modi a incalzarlo. Chiedendo a Bova di raccontare una follia fatta per lui, la giornalista è rimasta a dir poco delusa. "La cosa più folle fatta per me? Una fan mi ha detto che sono bono come la pizza con la mortadella. Mi è sembrata molto divertente".

Divertente sì ma non folle, ha sottolineato a quel punto Fagnani la cui espressione ha insospettivo l’attore che ha fatto una considerazione: "La vedo annoiata". E infatti la sensazione è proprio quella. Successivamente un nuovo tentativo, con la conduttrice che ha chiesto all'ospite se prega e per cosa. "Per cose come la guerra", è stata la replica a cui Fagnani non ha mancato di ironizzare: "Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale".

Ma la privacy sembra essere tutto per l'attore. Anche quando si è discusso della chiacchieratissima fine del suo matrimonio con Chiara Giordano. Bova ha affermato di non essersi pentito della decisione di separarsi e sulla lettera aperta scritta dalla ex suocera, l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, ha preferito sorvolare: "Lei dice che non parlava di me. Queste sono cose che fanno quelli che provano dolore. Adesso l’abbiamo superata. Siamo amici? (Ride, ndr)". Niente da fare, Bova non è caduto nelle grinfie della belva Fagnani che non ha potuto fare altro che prendere atto e concludere con un "vuole dirmi una domanda a piacere?".