Spot Esselunga, impensabile scoperta: ecco chi è l'attore che interpreta il papà

Si chiama Mauro Santopietro l’attore che è diventato famoso per va dello “spot della pesca” dell’Esselunga. Il 41enne era noto al grande pubblico per aver recitato dei ruoli in alcune produzioni televisive molto popolari, come Che dio ci aiuti. La pubblicità in cui recita il ruolo del padre divorziato lo ha però messo sotto i riflettori come mai era accaduto in passato. Definito una persona particolarmente riservata, Santopietro non sembra avere un profilo social ed è quindi difficile scoprire informazioni sulla sua vita privata.

Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, l’attore ha espresso la sua opinione sullo spot che ha completamente spaccato a metà l’opinione pubblica. “Quello che vuole trasmettere lo spot - ha dichiarato - è il diritto per una bambina di fare dei tentativi di far riappacificare i propri genitori, anche attraverso una semplice pesca. Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tante pacche sulle spalle. Io e la mia collega interpretiamo una coppia che si è divisa e lo spot, che dura quasi due minuti, è questo. È quasi un atto rivoluzionario: due minuti è un tempo rarissimo per una pubblicità, è quasi un cortometraggio. Grazie a questa durata si può riflettere su quel che si vede”.

Santopietro si è inoltre definito molto dispiaciuto per le polemiche che sono nate a causa dello spot: “È un prodotto culturale che dovrebbe far riflettere e non spingere a giudicare”. Inoltre ha svelato di aver già proposto un sequel di questa pubblicità che tanto sta facendo discutere, arrivando persino a scomodare la politica e in particolare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso il suo sostegno allo spot.