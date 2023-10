Spot Esselunga, "Meloni e Salvini se ne sono appropriati"? Perché Giannini mente

04 ottobre 2023 a

"Questa famosa pubblicità della pesca". Giovanni Floris chiede conto a Massimo Giannini del "famigerato" (e ormai virale) spot dell'Esselunga sulla figlia di genitori separati e il direttore della Stampa, ospite di DiMartedì negli studi di La7, accoglie la domanda con un sorriso, prima di scagliarsi ovviamente contro il centrodestra.

"Il marketing politico è sempre esistito, a partire da Matteo Renzi che l'ha lanciato alla grande. Ma che uno spot commerciale venisse trasformato in spot elettorale, questo veramente non si era mai visto", premette un indignato Giannini. Dimenticando che a scatenare la bagarre politica, accusando la catena di grande distribuzione di tirare la volata al governo sulla "famiglia tradizionale", erano stati proprio due esponenti di spicco dell'opposizione, come Pier Luigi Bersani e Nicola Fratoianni. E solo dopo sono arrivati i commenti dalla maggioranza.

"Esselunga - sottolinea il direttore del quotidiano torinese del gruppo Gedi di John Elkann, che da settimane ha alzato l'asticella della polemica politica contro il governo - è libera di fare tutte le campagne pubblicitarie che vuole, se rispettano la legge".

"Il problema sorge quando Giorgia Meloni e Matteo Salvini se ne appropriano per fare cosa? Per un pugno di voti, per sostenere la loro campagna ideologica in nome della famiglia tradizionale che loro sono i primi a non avere".

Quindi il colpo basso di Floris. "Esselunga piaceva alla destra da prima... Ricordiamo che Giulio Centemero, ex tesoriere della Lega, fu condannato in primo grado per finanziamento illecito, 40mila euro Esselunga alla Lega tramite l'associazione 'Più voci'. Soldi usati in parte per saldare i debiti di Radio Padania. E c'è poi il post di Salvini che fa la spesa all'Esselunga la domenica, giorno nel quale voleva chiudere i centri commerciali". Floris e Giannini se la ridono. Viene il sospetto che siano in tanti a speculare su quello spot.