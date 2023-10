Spot Esselunga, l'ultimo sfregio di David Parenzo: "Chi mi sembra Matteo Salvini"

04 ottobre 2023 a

In barba alle polemiche sollevate da sinistra sullo spot Esselunga, Matteo Salvini si è fatto immortalare mentre fa la spesa. La didascalia a corredo foto è comunque un chiaro riferimento alla polemica relativa alla pubblicità: "Niente pesche, ma tanta roba! Le domeniche belle all’Esselunga". Tanto basta a scatenare David Parenzo. Ospite di DiMartedì nella puntata del 3 ottobre su La7, il conduttore de L'Aria Che Tira non lesina critiche: "Salvini coi sacchetti della spesa, più che il ministro dei trasporti, sembra il brand ambassador dell'Esselunga". Insomma, il solito sfregio. Ma nel salotto di Giovanni Floris non si limita a questo: "Se uno dovesse spiegare in una parola che cos'è il populismo, dovrebbe partire anche da questo". Secondo il giornalista "è un racconto di proporre se stessi tipicamente populista".

Ma nel mirino di Parenzo non ci finisce solo il leader della Lega. Tornando sul termine utilizzato da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, che a Diario del Giorno parlando di migranti ha usato il termine "transumanza", la trasmissione di La7 ha riportato una vecchia frase dell'attuale premier ("Sei nomade? Devi nomadare"). "Avete fatto bene a rispolverare questo reperto neanche troppo storico – afferma il co-conduttore de La Zanzara - perché ci fa capire il contesto".

Ecco allora che Parenzo tira in ballo la famiglia del presidente del Consiglio: "Si vede che in quella famiglia parlano così. Cioè si vede che nella famiglia del presidente del Consiglio è normale usare il termine nomadare anche con un senso ironico o la transumanza che, come sappiamo, è attribuito agli animali, è quello che fanno le greggi e quindi il fatto che lo usi il marito del Presidente del Consiglio diventa un fatto politico inevitabilmente".