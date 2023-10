Al Bano in ansia, la figlia Jasmine lascia l'Italia: svolta drastica

05 ottobre 2023 a

a

a

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è pronta a salutare l'Italia. Stando quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, sarebbe infatti decisa ad affrontare una nuova esperienza professionale in Georgia. “Forse - ha sottolineato il noto giornalista - non tutti sanno che le doti comunicative della ragazza non sono passate inosservate sia in Italia che all’estero”.

Jasmine Carrisi ha dimostrato in questi anni di trovarsi perfettamente a suo agio davanti alla telecamera, soprattutto quando ha accompagnato il papà nell’esperienza a The voice senior. Oltre ad aver vestito i panni di coach, ha anche mostrato in tutti questi anni le sue spiccate doti artistiche, lanciando il singolo Ego, e dimostrando così di “aver ereditato dal padre l’amore per la musica”.

“Oggi è in grado di confermarvi che la figlia del cantante salentino e di Loredana Lecciso è a un passo dalla firma del contratto per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, versione georgiana”, ha rivelato Dandolo. La nuova avventura professionale di Jasmine avrebbe reso molto orgogliosi i suoi genitori. Anche se il pensiero di vederla lontana da casa ha suscitato loro una certa dose di ansia: "Entusiasti e orgogliosi i genitori, ma anche comprensibilmente agitati per il trasferimento della loro bambina in Georgia".

"Il gesto di Berlusconi quando è sparita Ylenia". Al Bano, rivelazione straziante

Secondo quanto si apprende, infatti, se la cantante dovesse accettare la proposta, dovrebbe vivere per circa due mesi nella capitale Tbilisi, terra in cui il padre è in realtà molto amato. Ma Al Bano e Loredano sanno bene che non è corretto tarpare le ali alla propria figlia. E, in ogni caso, due mesi non rappresentano un arco temporale così lungo. Dall'erarsmus georgiano, Jasmine potrebbe tornare ancora più consapevole dei propri mezzi. E perché no, finalmente pronta per palcoscenici di un certo rilievo nel nostro Paese.