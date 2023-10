Francesca Fagnani, con chi è stata beccata a cena: terremoto in Rai?

05 ottobre 2023 a

Francesca Fagnani a cena con Massimo Giletti. A testimoniare il vis à vis è la stessa conduttrice di Belve. In una storia Instagram la compagna di Enrico Mentana riprende il collega reduce dall'addio a La7. "Questo è un momento magico amici", ha detto Fagnani inquadrando Giletti e ironizzando sull'ordinazione: "Io voglio testimoniare perché Massimo Giletti mi ha offerto un bicchiere di vino e lui ha preso la Coca-Cola". Da qui la replica dell'ex conduttore di Non è l'Arena: "Tu fai passare per una roba storica una cosa normale".

La storia Instagram ha subito scatenato i fan. In molti si dicono convinti che i due si stiano preparando alla conduzione di un programma insieme. Dopo la sospensione della trasmissione di La7, Giletti è rimasto "orfano". Eppure diverse voci lo danno vicinissimo al ritorno in Rai. Che sia lui dunque ad affiancare il volto di Rai 2? Nei giorni scorsi si era parlato di tre grandi appuntamenti condotti dal conduttore. Appuntamenti che dovrebbero iniziare già a gennaio. Stando al Foglio l'accordo con Viale Mazzini sarebbe già chiuso e prevederebbe la conduzione di tre speciali di infotainment.

Il primo servirà a celebrare i 70 anni della nascita della televisione. Poi è la volta del compleanno della radio, 100 anni, e, ancora, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il papà della radio. Finita qui? Niente affatto. Non è escluso che in autunno Giletti possa essere al timone di un programma che sarà di inchiesta e approfondimento. Se al suo fianco ci sarà la Fagnani non è dato sapersi, ma l'ultima apparizione insieme fa presagire nuove sorprese.