Mara Venier vittima di truffa: "Figli di pu***na", uno sfogo senza precedenti

"Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni": Mara Venier lo ha scritto in una storia su Instagram, lasciandosi andare a un duro sfogo. Cos'è successo di preciso? Pare che da qualche giorno giri un video in cui appaiono la Venier ed Elon Musk mentre consigliano ai propri fan di investire soldi in una piattaforma di trading. Il filmato, però, come sottolineato anche dalla conduttrice nelle scorse ore, è una vera e propria truffa: Mara e il famoso miliardario non hanno mai girato queste scene.

"La fotografia delle mie sembianze fisionomiche, resa dinamica con la tecnologia dell'intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile", ha spiegato la Venier nel suo post. Ad accompagnare il video sarebbero anche alcuni consigli fatti da un ipotetico consulente finanziario, di cui compaiono foto, nome e cognome. A tal proposito la Venier ha fatto sapere non solo che "l’impresa che ha assunto l'iniziativa non risulta reperibile” ma anche che il nome del consulente è falso.

Dopo essere venuta a conoscenza di tutto questo, la conduttrice ha deciso di agire: "Ho dato mandato al mio legale, l’Avvocato Giorgio Assumma, di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l'illecito ed ottenere il risarcimento dei danni". La Venier ha rivelato che il suo avvocato si è già mosso, sottolineando come questa truffa sia la chiara conferma dell’uso illegale che viene fatto delle intelligenze artificiali. A corredo dello sfogo, alla fine, la Venier ha scritto: “Figli di pu***na, truffatori!!!!”.