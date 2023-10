Mara Venier asfalta Fabrizio Corona: "Non me ne frega niente della destra"

02 ottobre 2023 a

"Non me ne frega della destra". Quando l'intervista a Fabrizio Corona prende una brutta piega, Mara Venier intuisce che su Domenica In può scatenarsi un caso poltiico e blocca il suo provocatorio ospite. Troppo tardi, però: l'ex re dei Paparazzi ha infatti già fatto deflagrare la bomba, facendo scendere una coltre di gelo in studio a Rai 1 e scatenando il dibattito sui social.

Dopo l'ospitata a Belve, nel faccia a faccia con Francesca Fagnani su Rai 2, il controverso imprenditore e protagonista del gossip più o meno rosa da perlomeno 15 anni si siede sulla poltroncina di Domenica In, il seguitissimo contenitore di Rai 1 della domenica pomeriggio. La platea è quella familiare ed è ovvio, dunque, che ogni dichiarazione debba essere particolarmente "pesata", quasi filtrata dalla conduttrice. Con Fabrizio, però, è durissima.

La Venier gli chiede un ricordo del padre Vittorio Corona, storico giornalista e collaboratore di Indro Montanelli. Il figlio, commosso, tracima: "Era incorruttibile. Nel momento di maggior popolarità e successo, arrivato a Mediaset, quando Silvio Berlusconi scende in politica, decide di non accettare il compromesso politico e il compromesso ideologico di dover avere un'idea conforme e quindi spingere tutta l'informazione".

L'elogio del genitore si trasforma alla velocità della luce in critica, feroce, alla stampa attuale: "L'informazione oggi è tutta corrotta". "Tutta corrotta corrotta no - lo interrompe subito Zia Mara -, ci sono pure i giornalisti seri. Non mi far difendere sempre la categoria". Inizia un balletto di correzioni e mezze retromarcia, tutto all'insegna dell'imbarazzo. "Non corrotta, populista - spiega ancora Corona -, quelli di destra vanno con quelli di destra, quelli di sinistra". "Sì, ma io ti ho chiesto di tuo padre, non me ne frega della destra", interviene ancora la Venier, che dopo una decina di minuti si dissocia platealmente dal suo ospite: "Vorrei ribadire che ci sono i giornalisti onesti, non puoi fare di tutta l'erba un fascio". "Io parlo di onestà intellettuale", tenta di chiudere il confronto Corona. Sui social, però, in molti iniziano criticare "a monte" la scelta di ospitare un personaggio così fuori controllo.