Mara Venier, il marito Nicola in sedia a rotelle? Mistero sulla foto cancellata

03 ottobre 2023 a

Mistero Mara Venier: la conduttrice di Domenica In ha pubblicato una storia su Instagram che ha preoccupato i fan. E poco dopo l'ha cancellata. Protagonista della foto il marito Nicola Carraro, seduto su una sedia a rotelle, molto probabilmente in ospedale. Nessuna spiegazione a corredo della storia: la presentatrice non ha chiarito le condizioni del marito.

Non è escluso che possa essersi trattato di semplici controlli. I fan, però, si sono preoccupati e restano in attesa di nuove informazioni da parte della Venier. Che, dopo aver rimosso la storia su Instagram, non ha più comunicato nulla al riguardo. Mentre il marito Nicola, poi, ha voluto aggiornare il suo nipotino Claudio di 5 anni sulla sua condizione di salute con una tenera videochiamata, immortalata dalla Venier.

Mara e Nicola stanno insieme da oltre 23 anni. E spesso il loro grande amore viene immortalato e mostrato a tutti sui social, attraverso la condivisione di foto e video, in cui i due appaiono insieme più sorridenti e innamorati che mai. La coppia ha affrontato molte difficoltà insieme, e le ha superate tutte proprio grazie all'amore profondo che lega l'uno all'altra da tempo. Ecco perché preoccupa l'ultima storia della conduttrice. La speranza, comunque, è che non si tratti di nulla di allarmante.