Fedez, Francesca Fagnani: "Momento non felicissimo, mi limito a dire questo"

La possibile partecipazione di Fedez a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, ha fatto parecchio discutere. Anche se alla fine i vertici editoriali di viale Mazzini avrebbero preferito escludere del tutto l'ipotesi per via dei trascorsi col rapper. Quest'ultimo, nel frattempo, non sta attraversando un momento facile: da circa una settimana è ricoverato a Milano per un'emorragia interna provocata da due ulcere. La notizia sulle sue condizioni di salute ha fatto passare ovviamente in secondo piano il dibattito sulla sua partecipazione a Belve.

A parlare di tutto questo è stata Francesca Fagnani in un'intervista con Massimo Giletti a Rtl 102.5. Parlando della sua intenzione di intervistare Fedez, la giornalista ha spiegato: "Gli ospiti dei talk sono sempre un po' gli stessi, perché si teme che gli altri programmi possano avere ascolti migliori". A chi l'ha definita "coraggiosa" per aver voluto invitare il rapper, lei ha detto: "Non mi sono sentita coraggiosa, è un personaggio pubblico che fa parte del dibattito pubblico da anni, è divisivo ma se ne parla, mi pare una scelta normale invitarlo. È un personaggio interessante".

Alla fine, Giletti si è chiesto come mai Fedez non abbia commentato la vicenda. E la Fagnani ha risposto: "Mi limito a dire che non è un momento felicissimo, ci siamo parlati ovviamente. Non ha risposto e penso abbia avuto un atteggiamento di grande maturità e intelligenza".