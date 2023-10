Fedez, dramma infinito: "La verità? Altri problemi di salute"

07 ottobre 2023 a

Anche i ricchi e potenti possono essere stressati e depressi. È in estrema sintesi il succo dell’intervista che Fedez ha rilasciato ad Aldo Cazzullo una volta uscito dall’ospedale. Il rapper ha vissuto dei giorni molto complicati, in cui ha temuto nuovamente di non farcela. “Ho perso la metà del sangue che avevo in corpo - ha spiegato al Corriere della Sera - la cosa più assurda è che quel mattino avevo un volo transoceanico. Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull’oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe finita”.

Fedez non ha escluso l’esistenza di un possibile rapporto tra quanto gli è successo di recente e l’intervento di marzo 2022 a causa di un tumore: “È possibile che là dove ci sono le cuciture effettuate durante quell’intervento si siano formate delle ulcere. Ma in verità ho avuto altri problemi di salute quest’estate, tanto da aver perso molti chili negli ultimi mesi. Sostanzialmente molte malattie o disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress. Insomma, un generale stato di salute molto debilitato dallo stress”. E qui si arriva al punto più importante dell’intervista: “Lo stress è una condizione non legata alla propria classe sociale o al denaro. Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi. Nel mio caso aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a 33 anni è la ragione preponderante”.

Fedez sta quindi facendo i conti con seri problemi di salute mentale: “Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”. Per questo motivo il rapper aveva accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve: "Volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli o a dirsi: be’, allora può succedere davvero a chiunque”.