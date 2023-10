Che tempo che fa, Fabio Fazio insulta Meloni: "Niente di accettabile"

08 ottobre 2023 a

A una settimana dal suo ritorno in tv con Che tempo che fa, la trasmissione che trasloca insieme a tutti i suoi protagonisti dalla Rai a Nove, ecco che Fabio Fazio torna a farsi sentire. Lo fa in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Parla di tutto: della sua carriera, degli esordi ma anche e soprattutto di attualità.

Fa sorridere il fatto che Fazio, quando gli ricordano l'etichetta di martire che più di qualcuno gli ha appiccicato addosso, rinneghi l'addebito affermando: "Mi dica una sola frase in cui ho fatto il martire!". Ecco, il campionario sarebbe nutrito, ma lasciamo perdere.

Sull'addio alla Rai, ha parlato di un "mancato rinnovato dell'affitto". Insomma, ha ancora una volta accreditato la tesi secondo la quale è stato "spinto fuori", il tutto come è ovvio a fronte di un pagatissimo contratto con Discovery, sul quale però non si sbottona, insomma le cifre restano questione privata.

Poi, la politica. Prima ricorda gli attacchi subiti da Matteo Salvini, rivelando di averli contati per qualche tempo salvo poi "perdere il conto". Infine, ecco che Fabio Fazio si scaglia contro Giorgia Meloni. Chiamato a dare un giudizio politico su questo primo anno del premier, ecco che risponde: "Ha fatto quello che pensavo facesse. Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile", conclude Fabio Fazio. Insomma, Meloni non farebbe nulla di "accettabile".