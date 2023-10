Fedez, Selvaggia Lucarelli durissima: "Tanti soldi, ma paga un prezzo altissimo nella vita"

08 ottobre 2023 a

a

a

Fedez è fuori pericolo. Dopo i giorni di ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, il rapper è finalmente tornato a casa. A spiegare quanto accaduto è stato lui stesso in un'intervista. Qui ha parlato delle due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Ma non è finita qui, perché sulle colonne del Corriere della Sera ha lanciato una chiara frecciata alla stampa, dicendosi sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta nel decidere di raccontare personalmente la propria vita sui social, condividendo molto della sua famiglia e della sua quotidianità. "È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni".

E a stretto giro non è mancata la replica di Selvaggia Lucarelli. Nel mirino la scelta di Fedez di criticare la stampa, ma di rilasciare un'intervista proprio a un quotidiano. "Secondo lui - scrive l'opinionista - la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è 'più ti esponi è più la stampa sarà morbosa', non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli".

Fedez-choc: "Senza di loro non sarei vivo", cosa gli ha salvato la vita

E ancora: "Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita". E non si risparmia neppure su Chiara Ferragni, elogiata dal marito per aver lasciato i suoi impegni di lavoro per correre da lui in ospedale: "Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè".