Elodie, il blitz piccante di Striscia: "Senza veli? La mia passione"

"È proprio una mia passione denudarmi così": Elodie lo ha detto a Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia che l'ha raggiunta per consegnarle il Tapiro d'oro, come si vedrà nel servizio in onda questa sera su Canale 5. La polemica è nata per via delle foto in cui la cantante posa nuda per promuovere il suo nuovo singolo, "A fari spenti".

"È il mio modo di esprimermi - ha detto l'ex allieva di Amici, intercettata dal tg satirico a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone -. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo". Per Elodie si tratta del primo Tapiro in assoluto. In ogni caso, alle critiche scatenate dalle sue foto senza veli, la cantante aveva già risposto a tono: "Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà".

Tra le sue ultime apparizioni televisive c'è la partecipazione a Sanremo 2023 con il brano "Due", estratto dal suo quarto album "Ok. Respira". Tra l'altro, sul palco dell'Ariston la cantante ci era salita anche due anni fa come co-conduttrice di Amadeus.