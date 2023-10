Elodie, calze a rete niente reggiseno: una foto da impazzire

Roberto Tortora 06 ottobre 2023 a

Tanto successo, tante polemiche, tante discussioni e la “star” è sempre più brillante. Stiamo parlando di Elodie, che ha pubblicato da poco il suo ultimo album “Red Light” e lo ha annunciato con un post su Instagram, in cui compare totalmente nuda in una vignetta disegnata da Milo Manara. Sexy più che mai, con foto che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. “Il maestro mi fatto uno dei regali più belli che potessi ricevere. E' con lui che ho scoperto il corpo femminile, l’erotismo e la sessualità”, commenta soddisfatta Elodie. Un disco ribelle, che grida libertà ai quattro venti e lo conferma la stessa cantante: “So bene da che parte stare. In questo momento sono incazza… e dispiaciuta. Il corpo è mio, è manifesto ed è politica. Fiera di essere femminista”. E, infatti, è lei stessa a cantare “alla gente con le idee confuse non farò le scuse” e posa senza veli per infastidire, centrando l'obiettivo. “Se mi dicono che non c’era bisogno, io rispondo che ce n’era, eccome. Meglio essere giudicati, ma rimanere liberi e dalla parte del giusto”, afferma con decisione la Di Patrizi.

Ovviamente, sul nuovo disco c’è la firma inconfondibile di Dardust, ma a far scalpore è stato soprattutto il lancio del singolo “A Fari Spenti”, in cui Elodie si mostra nuda, in un urlo di rifiuto verso le barriere che censurano il corpo femminile. “Non è giusto che io debba avere paura”, afferma la performer romana, ritratta sì nuda da Manara, ma con la mano destra che si stringe in un pugno, come simbolo di lotta.

Una lottatrice così potrebbe far comodo al mondo della politica? Elodie in questo caso si smarca: “Io in politica? Intellettualmente sono onesta e mossa da buoni sentimenti, ma sono ignorante. Anche se mi sembra che anche dall’altra parte ci sia da mettersi un po’ in discussione”. Elodie preferisce concentrarsi sul nuovo album, un progetto che covava da molto tempo: “Appena scesa dal palco del mio primo show al Forum, a maggio, l’emozione e l’adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito. Ho deciso di incanalare quell’energia in studio, creando nuova musica che facesse muovere il mio pubblico e aggiungesse un tassello al mio racconto”. A Novembre andrà in onda uno speciale sul suo ultimo show su SKY, a conferma che quella di Elodie non è solo una scalata, ma un vero e proprio decollo verso il successo.