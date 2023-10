Strisicia la notizia "inchioda" Sveva Casati Modignani: che gaffe sui gay

12 ottobre 2023 a

Strisica la notizia, nella puntata andata in onda ieri sera 11 ottobre, ha mandato in onda un servizio che "inchioda" la scrittrice Bice Cairati, nota assieme al marito con lo pseudonimo di Sveva Casati Modignani. Ospite di Serena Bortone a Che sarà su Rai tre, infatti, la scrittrice ha parlato di omosessualità ma è "Scivolata nel tormentone omofobo", osserva il tg satirico.

Sveva Casati Modignani infatti dice di non aver mai avuto paura della omosessualità. Ma poi racconta del "cuginetto chiamato La Ginetta". E non è l'unica gaffe... Infatti parlado di questo suo parente inanella una serie di frasi che sono una peggio dell'altra: "In famiglia avevamo un cuginetto omosessuale che chiamavamo la Ginetta. Lui non si offendeva, anzi era sempre ben accolto, se avevamo un problema da risolvere in cucina...". Insomma, un discorso oltre il politicamente scorretto, una roba da far accapponare la pelle... Insomma, rubando le parole ad Emilio Fede: "Che figura di me***".



Qui il servizio andato in onda a Striscia la notizia

