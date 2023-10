Paolo Crepet inchioda Elodie: "Cosa significa quando ti mostri nuda"

12 ottobre 2023 a

a

a

Elodie è una cantante, è giovane, bellissima e sensuale. Il pubblico, soprattutto più giovane la adora, sia per il suo aspetto fisico sia per la sua musica. Ora Elodie, per promuovere l'uscita del suo ultimo brano A fari spenti ha deciso di mostrarsi come mamma l'ha fatta, completamente nuda e al naturale. Una scelta assolutamente comprensibile ma anche criticabile. E Paolo Crepet, che era ospite di Myrta Merlino nel salotto di Pomeriggio 5 durante la puntata di ieri 11 ottobre, ha fatto una sua analisi della decisione della cantante di farsi vedere senza veli nella clip della sua canzone.

"Questo è evidente, se sei dentro il mercato qualsiasi cosa è una scelta di mercato", ha premesso lo psichiatra e sociologo, volto noto della tv. E ha aggiunto: "Mi pare anche legittimo, perché bisogna nascondersi dietro a un dito? Vendere dischi è mercato e ognuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino". Quindi Crepet ha concluso con una vera e propria bordata: "Io non ho nulla da ridire sulle ragazze o i giovani o anche meno giovani che si mostrano. Questo è sexy ed è interessante. Io ho qualche dubbio sul fatto di essere proprio nudi. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine".