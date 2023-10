Wanda Nara, i figli alla zia: "Dimmi la verità, mamma sta morendo?"

12 ottobre 2023 a

Wanda Nara, si confessa in una intervista a Oggi in cui parla della sua famiglia, della malattia e della partecipazione a Ballando con le stelle. Sulla moglie di Mauro Icardi infatti i giornali argentini avevano detta che era malata di leucemia: "Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui (il giornalista Jorge Lanata, ndr) lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l'ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: 'Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice'".

Adesso invece la Nara è nel mirino dei soliti haters che la accusano di aver speculato sulla sua malattia. "Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai 'giocato' con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono 'inchiodata' a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo".