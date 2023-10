Loretta Goggi stronca Arisa: travolta dagli insulti

14 ottobre 2023 a

a

a

Loretta Goggi, durante l'ultima puntata di Tale e quale show, su Rai uno, ieri 13 ottobre, commentando la performance di Ilaria Mongiovì ha lanciato una bordata ad Arisa. La concorrente infatti ha interpretato La Notte, uno dei brani più celebri della cantante e la giudice l'ha elogiata ma ha anche detto: "Arisa non ha una grande estensione, non ha le famose quattro ottave, tre ottave, come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce. Lei ha tanto cuore e anima, e questa ragazza, Ilaria, pure".

Un commento che non è piaciuto affatto ai telespettatori che sui social si sono scatenati e hanno duramente criticato la Goggi.

"Sto sentendo dire che Arisa non ha una grande estensione vocale. Ok, scherziamo", ha scritto un utente. E ancora, si legge: "Arisa non ha estensione?"; "Vabbè Loretta, un attimo, dire che Arisa non abbia estensione è una bella enormità". I commenti sono tutti dello stesso tenore; "Arisa non ha le ottave? Siamo seri?". Quindi c'è chi ha aggiunto: "Arisa non ha una grande estensione, Loretta ma che stai a di'?. "Aiuto l’invidia e il dente avvelenato della Goggi", ha commentato un altro; "Certo come no: Pausini e Arisa hanno un’estensione vocale superiore a Giorgia. Eh niente fa già ridere così…". "Comunque mi devo ancora riprendere dalla ca*** di Loretta 'Arisa non ha una grande estensione vocale'. Boh. L’ha mai sentita cantare?". Gli utenti insomma, sono sconvolti.