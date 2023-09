Selvaggia Lucarelli, "Esselunga amica del governo"

29 settembre 2023 a

Come volevasi dimostrare. Da che veniva considerato "soltanto" uno spot distante dalla tipica ideologia woke della famiglia arcobaleno, ora si è arrivati addirittura ad attaccare direttamente Esselunga. Il motivo? La catena di supermercati sarebbe "amica del governo" perché sostiene il pensiero di larga parte del centrodestra. Ad avvalorare questa tesi ci avrebbero pensato gli stessi leader della maggioranza Meloni. Dalla presidente del Consiglio che, con un post sui social, ha definito la breve clip "bella e toccante", fino a Matteo Salvini, che si domanda semplicemente "come faccia certa gente a insultarlo e deriderlo".

Corrado Formigli, conduttore del programma di La7 Piazzapulita, ha amesso però che la trovata di marketin di Esselunga sia perfettamente riuscita. "Comunque la si pensi, è un bello spot: è fatto bene. In Italia, come sempre, si scatenano le interpretazioni". Ma, secondo il giornalista, ciò che sorprende è proprio l'intervento di esponenti del governo in difesa della clip pubblicitaria. "Che cosa sta succedendo?", si chiede Formigli.

La palla viene colta al balzo da Selvaggia Lucarelli, ospite della trasmissione di La7. La polemista de Il Fatto Quotidiano, più che parlare dello spot in sè, si scaglia direttamente contro l'azienda pubblicizzata. "Non lasciamoci ingannare - tuona la giornalista - Non si tratta di un interesse improvviso di Meloni e Salvini per uno spot. Esselunga non è un'azienda qualunque. Ha finanziato la Lega e Caprotti (il suo fondatore, ndr) è stato il nemico delle Coop rosse. É sicuramente un'azienda amica del governo. Lo spot - spiega la Lucarelli - fa il gioco del centrodestra perché è un endorsement alla famiglia tradizionale".