Selvaggia Lucarelli accusa Federica Sciarelli: "Finto suicidio? Un teatrino"

Ritrovato dopo dieci anni quando tutti lo credevano morto. Adamo Guerra, originario di Lugo, è stato rintracciato da Chi l'ha Visto in un caso che ha creato parecchio scalpore. L'uomo, dopo aver lasciato 3 lettere in cui parlava di suicidio, ha abbandonato ex moglie e figlie ed è fuggito in Grecia. Di lui si erano perse le tracce fino a quando la trasmissione di Rai 3 non l'ha trovato vivo, vivissimo, intenzionato a chiudere definitivamente con la famiglia. Eppure qualcuno nutre diversi dubbi sulla storia presentata da Federica Sciarelli. È Selvaggia Lucarelli a puntare il dito contro il programma.

"La storia del ritrovamento di Chi l’ha visto di Adamo Guerra, l’uomo di Lugo che era sparito 10 anni fa, mi lascia molto perplessa per diverse ragioni. Coincidenza vuole che Chi l’ha visto quest’anno inizi la stagione tornando a ritrovare nuovamente gli scomparsi. L’uomo di Lugo è il caso più eclatante. Il suo ritrovamento è sui giornali da giorni con titoloni ‘chi l’ha visto ritrova l’uomo scomparso da 10 anni’ blabla. Già. Ma siamo sicuri che le cose stiano esattamente così?". Il motivo lo spiega lei stessa sui social: "Intanto partiamo da una certezza. ‘Chi l’ha visto’ non ha scoperto che quest’uomo non si era suicidato ma era vivo e vegeto in Grecia, a Patrasso. Questo lo ha scoperto l’avvocato della ex moglie che nell’avviare le pratiche di divorzio ha scoperto che l’uomo era iscritto all’aire (il registro degli italiani all’estero)". Questo fa credere all'opinionista che "la donna aveva la certezza che fosse vivo almeno dal febbraio 2022, un anno e mezzo fa. Sul certificato dell’aire ci sono i dati anagrafici, quindi non poteva essere un caso di omonimia".

Ma non finisce qui. Lucarelli se la prende anche con l'ex moglie. A lei chiede: "Perché la signora manda le telecamere di chi l’ha visto a cercarlo se da almeno 1 anno e mezzo sa che è a Patrasso? Qual è lo scopo? Se lo scopo era metterlo di fronte alle sue responsabilità (ha abbandonato due figlie all’epoca minorenni) poteva andare lei". E ancora: "Sciarelli fa un’affermazione interessante ‘Siamo andati a cercarlo per vedere se era lui, magari qualcuno poteva avergli rubato i documenti’. Cosa?! Quindi un programma tv non è sicuro dell’identità di un uomo, uomo che potrebbe usare i documenti di uno scomparso e che quindi potrebbe chissà, essere pure ipoteticamente un assassino, e manda un inviato a vedere? Non la polizia? E qui veniamo al punto più sconcertante della vicenda. Questa ex moglie che va a Chi l’ha visto con aria affranta, quando ha saputo dall’avvocato che il marito o chi per lui con i suoi documenti aveva effettuato l’iscrizione all’aire, non ha avvisato le forze dell’ordine? Chi aveva condotto le indagini? Nessuno? Dubito che non l’abbia fatto e che l’ex marito non abbia chiarito a chi di dovere che si era trattato di un allontanamento volontario. E se invece tutto questo non è accaduto, la signora ha un comportamento molto strano". Da qui la velenosa conclusione: "Il teatrino andato in onda suona più come una vendetta per la signora e una bella operazione reputazionale per Chi l’ha visto che come un vero ritrovamento. Mi spiace solo che l’associazione Penelope si sia prestata a questa roba".