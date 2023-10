Filippa Lagerback, la rivelazione choc su Bossari: "Ha sempre detto no"

15 ottobre 2023 a

“Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline": Filippa Lagerback lo ha confessato alla rivista SuperGuidaTv parlando del talent di Milly Carlucci su Rai 1. Poi, riferendosi al marito Bossari, ha rivelato un retroscena sulla sua possibile partecipazione al programma: "Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino”.

Parlando dei reality in generale, invece, Filippa ha detto che parteciperebbe più all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello. Stando alle sue parole, infatti, il primo è sicuramente un reality più impegnativo. Ma lei lo preferirebbe al dover trascorrere del tempo chiusa in una casa. Per quanto riguarda Pechino Express, poi, la Lagerback ha escluso categoricamente la possibilità di partecipare anche a quel reality. Il motivo? Non ama la competizione: “A me non piacciono le sfide, mi piacciono quelli che arrivano per ultimi, senza l’ansia di correre. Non mi piace la competizione, ma quando c’è ci metto tutto il mio impegno”.

La Lagerback, infine, ha ricordato la proposta di matrimonio da parte di Bossari. Lui si fece avanti in diretta, mentre partecipava al GfVip. A tal proposito lei ha confessato: “La nostra vita è fatta di momenti che non ci rispecchiano e fuori dalle nostre abitudini. È stato bello, non è nel nostro stile ma andava bene, la ricordo con grande piacere perché seguivo la trasmissione. Mi sono divertita molto”.