Monica Bellucci si sdoppia tra Callas e Diabolik

Annamaria Piacentini 20 ottobre 2023 a

a

a

Sensuale e bellissima, alla Festa di Roma arriva Monica Bellucci una donna capace di mettere all'angolo tutte le femmes, specialmente quelle con le penne al vetriolo: commenti? A fare la distinzione, tra un'attrice e l'altra, le più cattive sono sempre le bruttine stagionate, mentre Monica è diventata brava, ha studiato senza mai risparmiarsi e ora si può definire una protagonista di talento.Quindi, .doppio ruolo e doppio successo per l'attrice umbra nei panni di Altea di Vallemberg nel film dei Manetti & Bros “Diabolik chi sei?, e in quelli più emozionanti di “ Maria Callas : Lettere e memorie” ,il docufilm di Tom Volfe e Yannis Dimolitsas che racconta il tour internazionale, dal novembre del 2019 al gennaio del 2025, tratto dallo spettacolo teatrale che vede la Bellucci protagonista. E' un confronto tra due epoche e tra due donne accomunate dall'amore per l'arte, quasi un tuffo nel passato dove a perdere spesso è il cuore. Come il suo grande amore per Onassis, stravolto dall'arrivo di Jacquiline Kennedy sul panfilo Cristina.”: tu non venire, le aveva suggerito Onassis, aspettami a Parigi.” Maria però capiva che qualcosa era cambiato: “mi sento così persa”, aveva confidato ad un'amica,” ma la pagneranno tutti e due”. Dopo nove anni di convivenza apprendere dai giornali che avrebbe sposato la Kennedy e non lei, era stato terrificante”. La Callas si ammalò, non sapeva più vivere senza Onassis , la vita le era diventata insopportabile. La Bellucci ha sottolineato: quando ho letto la sua storia, ho provato un grande dolore per lei.. “ Più fortunata Monica mamma di Deva e Sveva che ha incontrato un nuovo amore, il regista Tim Burton. Si fanno fotografare mano nella mano e sembrano davvero felici. Questo momento magico ,Monica se lo meritava da tempo.

Monica, che cosa ha provato nell'interpretare Maria Callas?

“All'inizio avevo quasi paura, le sue parole erano vulnerabili, però mi sentivo in contatto con la sua anima.A teatrro abbiamo raccontato Maria , le sue insicurezze, il suo amore. Lei diceva: sono come un uccellino, quando sono felice canto, quando sono delusa e triste mi chiudo nella mia gabbietta e vorrei solo morire”.

Come la giudica?

“Non solo la grande Diva, aveva un cuore semplice e sincero. E' morta d'amore”.

Quali similitudini ha trovato tra lei e Maria?

“Il coraggio di vivere di grandi passioni. Essendo una donna sono rimasta affascinata da questa signora coraggiosa, straordinaria e conosciuto in tutto il mondo, ma costretto a soffrire per un amore in cui credeva da anni.. Rischiò anche la sua carriera”. Infatti durante un'opera fu fischiata. La voce quella sera non era possente a causa del dolore che provava e di un brutto mal di gola, ma non voleva parlarne”.

Quanto l'ha segnata questo momentaneo fallimento?

“In quegli anni c'era l'idea che una Diva era intoccabile, non si accettavano errori. Uno sbaglio si pagava caro, oggi, non più così. . I giovani non hanno paura di dire che non stanno bene., che sono fragili”..

Cambiava tutto anche quando arrivava una certa età...

“ Specie quando non potevi più soddisfare il pubblico, perchè la tua immagine era diversa”.

Oggi?

“Non è più così. Le donne che fanno le artiste vivono una vita serena. Non c'è più il terrore nel guardarsi allo specchio e poi gridare: Oddio!”

E' d'accordo sul fatto che sua figlia sia lanciatissima anche nel cinema? Dicono che sarà Angelica nella serie “Il Gattopardo”. Cosa risponde?

“Il fatto che Deva entri nel mondo del cinema mi rende felice perchè si sta nuovendo con grande entusiasmo. Le auguro di fare questo lavoro con passione, ma anche di divertirsi”.

Lei, invece, cosa sta girando?

Il nuovo film di Marjane Satrapi, una regista coraggiosa.Interpreto una cantante d'opera a fine carriera, mentre intorno ci sono altre storie che si intrecciano”.

Tornatore con cui ha girato “Malena”, ha dichiarato: Monica non sarà mai una tra le tante...sarà sempre la Bellucci. Tin Burton suo attuale compagno sta girando “Beetlejuice 2”. Cosa prova in questo momento?

“Ho sempre stimato i registi con cui ho lavorato. Ma è ancora presto per parlare del film, di Burton, sta terminando le riprese ,c'è stato lo sciopero di attori e registi . Con Tim ho vissuto una bellissima esperienza, è l'uomo che amo”.