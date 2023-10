Antonio Ricci e i fuorionda? "Nemmeno sotto tortura": indiscrezioni clamorose

21 ottobre 2023 a

Non dirà mai una parola sulle sue fonti, Antonio Ricci. Indiscutibilmente, ancora una volta, il fondatore e regista di Striscia la notizia è il personaggio del giorno: i suoi fuorionda malandrini hanno causato (o perlomeno contribuito a causare) la rottura tra la premier Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno, pizzicato sul set di Diario del giorno in uscite piuttosto imbarazzanti.

Mister Striscia continua così a dettare l'agenda politica anche in concomitanza di fatti ben più gravi e drammatici come la guerra in Medio Oriente. Il Foglio sguinzaglia Andrea Minuz a Cologno Monzese, per una intervista-ritrattone dell'uomo più rispettato e temuto di tutta Mediaset. Molti lo definiscono a maggior ragione "un cane sciolto" nell'impero in mano oggi a Pier Silvio Berlusconi, talmente potente e indipendente da non dover rendere conto di quello che fa e manda in onda nemmeno al grande capo. E neanche quando un suo servizio può creare turbolenze private e politiche alla presidente del Consiglio. Nel caso di Ricci, insomma, decidono solo telespettatori e ascolti.

Il primo storico scoop risale al 1991, contro la "concorrenza" Rai, quando in occasione del Festival di Sanremo ’90 (conduttori: Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci) il Tg satirico di Canale 5 spiattellò i nomi dei tre cantanti sul podio poco prima della finalissima. Uno scandalo. E da allora ne ha provocati molti altri, anche a Mediaset. Dando il verdetto su Pooh, Toto Cutugno e Minghi-Mietta, riflette Minuz, "fu la svolta. Il pubblicò da lì iniziò a fidarsi più di Striscia che di tutto il resto. Ma Antonio Ricci non svelerà mai, nemmeno sotto tortura, come ha avuto la soffiata. Lo so già, e infatti non glielo chiederò". Un copione che si ripete anche oggi, per il caso Meloni-Giambruno. Dei suoi due fuorionda (qualcuno sospetta ce ne siano altri in ballo, e risalirebbero tutti a qualche settimana fa), il regista dice solo: "Un giorno Giorgia scoprirà che le ho fatto un piacere". Sibillino, enigmatico, quasi inquietante.

Di sicuro, però, Ricci nato e cresciuto nel mondo culturale della nuova sinistra anni Settanta, libera e libertaria, piratesca e anti-convenzionale, oggi è diventato uno dei nemici degli stessi progressisti, identificato come l'alfiere del "berlusconismo televisivo". Proprio lui. E colloquiando con il Foglio, riflettendo su questa paradossale situazione, individua il momento preciso in cui tutto è cambiato: A Drive in - ricorda - mescolavamo alto e basso in senso gramsciano. Una redazione di vignettisti come Staino o Ellekappa, tutti vicini al Pci o alla sinistra libertaria, monologhi anche di Enrico Vaime, una fucina di idee nuove".