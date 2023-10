Meloni-Giambruno, "video a bassa frequenza": come nascono i fuorionda

21 ottobre 2023 a

Dopo l'addio di Giorgia Meloni ad Andrea Giambruno, con la complicità del fuorionda proposto da Striscia la Notizia, in molti si chiedono: come mai esistono i fuorionda? Come escono dagli studi televisivi? A cercare di fare chiarezza ci pensa Fanpage, che spiega come i video di ogni trasmissione possono essere registrati in quella che tecnicamente si chiama "bassa frequenza". In parole povere: una sorta di circuito chiuso che collega le varie regie degli studi tv e che potrebbe fornire filmati di momenti off record.

La bassa frequenza, insomma, è la fonte "primaria" per ogni tipo di fuorionda su tutte le reti. Paperissima, addirittura, ha confezionato degli speciali tutti composti da fuorionda. E ancora, ovviamente, un fuorionda può essere registrato con uno smartphone o con qualsiasi dispositivo: in questo caso, il meccanismo appare profondamente diverso