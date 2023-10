Lucarelli, fango contro Meloni: "La sua situazione familiare"

21 ottobre 2023 a

"Meloni non aveva una famiglia tradizionale, ma una parvenza". Selvaggia Lucarelli esordisce così ospite di Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 20 ottobre su La7. A detta dell'opinionista e giurata di Ballando con le Stelle, la separazione da Andrea Giambruno diventa "una questione politica, in quanto per la premier sarà difficile tenere insieme la propaganda che attinge dalla favoletta della famiglia tradizionale con quella che è oggi la sua situazione familiare che fa acqua da tutte le parti".

E ancora, "io mi auguro che quello che è accaduto la faccia riflettere sul concetto di famiglia. Dio, Patria, Famiglia? Speriamo abbia capito che la famiglia è imperfetta". Poi la blogger si sofferma sui fuorionda diffusi da Striscia la Notizia e che riguardano il conduttore del Diario del giorno: "Che siano affari loro è ridicola come affermazione perché una è la presidente del Consiglio, l’altro è un conduttore Mediaset e non conducono vite ritirate o riservate".

Per la Lucarelli Giambruno ha fatto fare a Meloni "una figura terrificante". E a nulla servirebbe la frecciata del presidente del Consiglio alle opposizioni nel suo post social: "Meloni punta il dito contro un nemico invisibile che avrebbe tentato di indebolirla. Mi verrebbe di dire che a tentare di indebolirla sia stato Andrea Giamrbuno. Se non fossero esistiti questi fuori onda non sarebbe esistito il problema". Ma - conclude - "il problema che sfugge è che non sono parolacce, sono molestie sul posto di lavoro. Ed è in una posizione dominante perché era il conduttore del programma e le colleghe subordinate e poi era, e ripeto era, il compagno di Giorgia Meloni".