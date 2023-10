Circo Nero Italia, The Beach, Lumen, Cenando & Ballando: i dinner show cambiano pelle

21 ottobre 2023 a

La stagione dei party e degli eventi al coperto dedicati ai pochi che in Italia hanno meno di cinquant'anni è iniziata molto bene. Dopo un'estate di buon livello, sia pure non all'altezza dei record di quella del 2022, si torna a far ballare e divertire soprattutto nel weekend oppure in mini vacanze che iniziano il venerdì e finiscono la domenica. Pochi ricordano i numeri: in vent'anni in Italia i giovani sono 3 milioni in meno e i concerti pop rock (Vasco Rossi, Taylor Swift, etc) sono ormai una sana abitudine. Chi organizza eventi e propone serate che mettono insieme cibo e divertimento e ha successo fa un lavoro davvero difficile. Per fortuna gli esempi non mancano.

E' senz'altro il caso di Circo Nero Italia, una realtà di artisti e perforrmer fuori dagli schemi coordinata da Duccio Cantini. Acrobati, equilibristi e coreografie scintillanti accompagnano eventi sempre diversi gli ospiti in una serate emozionanti. Gli ospiti vivono sempre ore incantate, in cui tutto può accadere... perché l'energia di questi party davvero a coinvolgere ogni tipo di pubblico, non solo i giovani. A tutte le ore, non solo di notte. Sono ballerini, attori, specialisti in effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere.

In Sicilia dalla primavera all'autunno e a Sharm El Sheikh, in Egitto, presso l'esclusivo resort italiano Domina Coral Bay durante tutto l'anno, The Beach Luxury Club propone un mix vincente di piatti d'eccellenza e show che sanno creare meraviglia. "Siamo stati premiati per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023, con il Travellers Choice Award di Tripadvisor, segno che la nostra proposta piace davvero", racconta Manuel Dallori, il creatore di The Beach. Dopo il successo dei nuovi spettacoli, ancora più sorprendenti, sta già organizzando show d'eccellenza per Halloween, per il 3 novembre (quando in console sarà protagonista la dj russa Irina Kant) e pure per Capodanno. "Il successo del nostro spazio temporary The Beach on the Snow è stato notevole, ma replicare non ci piace... per cui raddoppieremo, proponendo serate diverse, sia per chi vuol ballare, sia per chi preferisce solo rilassarsi", conclude Dallori.

Succede sempre qualcosa di diverso, ogni venerdì, al party Lumen, al Barlume di Marina di Carrara. Sono eventi organizzati da Saintpaul Dj, in cui non è certo necessario aspettare le ore piccole per iniziare a divertirsi con gli amici. Infatti la musica inizia alle 19 e finisce alle 2 di notte. Con la compagnia giusta, con l'atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio, sorrisi e relax arrivano prima. Ad esempio, durante l'aperitivo servito al tavolo. Riassumendo, Lumen non è solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. E' un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare persone che stanno bene tra loro. Per l'aperitivo, l'ingresso è libero e selezionato, il che facilita il divertimento.

Cambia tutto, ma non nel divertimento, ai party Cenando & Ballando, nati a Como ma ormai sparsi in tutta la Lombardia con diversi piacevoli sconfinamenti in Svizzera, a Lugano. L’infinito successo di questo party nato oltre vent'anni fa nasce da uno staff artistico capitanato da Cucky, esperto e scatenato dj capace di mixare di tutto e da Icio, sempre elegante e carismatico vocalist. Sono un team imbattibile, quando si tratta di far divertire. Dinner, music & more, dice lo slogan. Ovvero, in italiano cena, musica e molto di più. I protagonisti dell'evento sono sempre gli ospiti, non gli artisti, con le loro risate e la loro energia.

E poi, che dire della musica dal vivo? E' fondamentale per una serata da ricordare. Solo che va suonata come si deve, come fa da sempre la Al-B.Band di Alberto Salaorni e Davide Rossi. Con la loro musica e la loro allegria, i loro show sono perfetti per godersi un po’ di successi dal vivo e cantare con gli amici. E chi lo desidera, durante i loro concerti, di solito può anche cenare, ovviamente a ritmo di musica. Da 15 anni i loro show, fanno divertire l'Italia e non solo, con un repertorio sempre originale, che spesso dimentica volutamente i successi del momento per puntare su canzoni che tutti abbiamo nel cuore.

Chiudiamo con i supereroi più dimenticati del divertimento, i barman. Senz'altro, il loro ruolo è fondamentale, soprattutto oggi che la tecnologia aiuta molto i dj in console. Tra i barman italiani più creativi c'è senz'altro Michele Piagno, un professionista del bancone che in questo periodo propone anche cocktail... alla birra. Al posto di spritz e gin tonic, dopo una giornata di lavoro, possiamo regalarci un cocktail di questo tipo. "Sono freschi e divertenti. Ne ho creati diversi e sono piaciuti subito ad Ariel Navarro e a mio zio Daniele Piagno, ambasciatori delle birre Gulden Draak, nate a Gand, in Belgio". Sono birre corpose, adatte ai cocktail, e i cocktail nati con questa bevanda non sono tutti uguali. Quale scegliere? Chiedere al proprio barman è sempre la scelta giusta.