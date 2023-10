Gino D'Acampo, "sangue ovunque": incidente durante le riprese tv

28 ottobre 2023 a

a

a

Gino D’Acampo è stato vittima di un brutto incidente durante le riprese a Vienna di un programma televisivo. Lo chef originario di Torre del Greco è diventato molto famoso nel Regno Unito, soprattutto in qualità di personaggio televisivo in trasmissioni riguardanti la cucina e più in generale il cibo. Stando a quanto riporta il Sun, lo scorso 18 ottobre D’Acampo ha avuto un incidente mentre erano in corso le riprese di un nuovo show per Itv: si chiama Emission Impossible e la produzione è stata sospesa dopo quanto accaduto.

Il brutto episodio si è verificato mentre stava eseguendo un’acrobazia che lo vedeva in sella a uno slittino con un bicchiere da cocktail in mano. Lo chef stava scivolando, ma la sua discesa è stata brutalmente interrotta da uno scontro con una madre e i suoi due figli: D’Acampo se l’è cavata con qualche acciacco e gli è bastata l’assistenza del personale medico presente sul posto, ma uno dei bambini ha riportato una commozione cerebrale. A causa dell’incidente le riprese sono state sospese, con il cast e l’intera troupe che sono stati rimandati. Casa. “C’era sangue ovunque - ha raccontato un testimone al Sun - e uno uno dei ragazzi aveva il sangue che gli colava dalla bocca. La mamma e l'altro bambino hanno avuto una commozione cerebrale ed è stata immediatamente chiamata un'ambulanza mentre Gino è stato medicato sul posto”.

Si taglia le vene e cammina sulla carreggiata: arriva un camion, choc sulla A14

Dopo quanto accaduto, D’Acampo si è scagliato contro la rete, accusandola di non essersi interessata dell’incidente: “Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da Itv per sapere come sto e non vedo l'ora di parlare con loro di tutto questo. Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho un incidente e sto male, eppure non ricevo una telefonata”. Il giorno dopo l’incidente le sue condizioni sono peggiorate, con lo chef che è rimasto bloccato a Vienna e ha iniziato a seguire una cura antibiotica.