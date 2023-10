Tu si que vales, Littizzetto raccoglie i vestiti da terra: bufera a luci rosse

29 ottobre 2023 a

A Tu si Que vales accade di tutto. L'ultima puntata andata in onda ieri sera ha scatenato diverse polemiche sui social per alcuni spogliarelli nel corso delle performance dei concorrenti. Di fatto almeno quattro esibizioni della serata hanno regalato al pubblico a casa e alla giuria in studio uno spogliarello: il primo è quello di Manuel e Yuri.

Lo strip si consuma davanti agli occhi di Luciana Littizzetto che durante la performance raccoglie i vestiti dei due giovani da terra per tenerli sulla sua poltroncina. Il secondo spogliarello è stato quello di Sam Goodburn, resta sul palco in boxer e canotta. Poi è stato il turno di Mauro Costantin. In questo caso lo strip è dedicato nello specifico a Sabrina Ferilli.

L'attrice romana risponde al corteggiamento con un certo imbarazzo che spegne ogni sogno di gloria da parte di Costantin. A chiudere il cerchio arriva poi Daniel Oldaker è il quarto "spogliarellista" con una doccia sexy all’acqua di anguria. E sui social in tanti hanno commentato la serata definendola la "notte degli strip". Forse il pubblico avrebbe preferito altro. Ma di certo gli ascolti di Tu si que vales continuano a volare e ancora una volta il Biscione ha messo a segno un colpo nello share del sabato sera. Del resto c'è il talismano di Maria De Filippi, con lei si vince sempre.