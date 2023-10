Ballando con le stelle, lite Lucarelli-Mammucari: "Mi sono rotto per anni"

29 ottobre 2023 a

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari a "Ballando con le stelle". Mammucari nel corso della serata si è esibito con una samba fuori dagli schemi insieme alla sua insegnante, Anastasia Kuzmina. I giudici hanno notato i progressi di Mammucari e durante l'assegnazione dei voti si è lasciato andare a battutine e a frecciatine inaspettate.

E proprio questo suo modo di fare è stato messo nel mirino da Selvaggia Lucarelli che senza usare giri di parole ha affermato: "Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente".

La replica di Mammucari è stata immediata: "o non so fare il concorrente? Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo". Ma il giudizio della Lucarelli non è cambiato: "Il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente". Di sicuro nelle prossime puntate potrebbero esserci altri scontri tra la Lucarelli e Mammucari. Questo, probabilmente, era solo un assaggio...