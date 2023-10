Paola Perego, vestito "sbagliato"? La reazione di Zazzaroni: mai vista così sensuale

28 ottobre 2023 a

Paola Perego è una delle principali “attrazioni” della nuova edizione di Ballando con le stelle, soprattutto in questa seconda serata in cui si è presentata con un outfit da capogiro. A 57 anni la popolare conduttrice televisiva è una bellezza senza tempo e infatti sono piovuti i complimenti da parte della giuria del programma, e non solo. La Perego si è presentata in pista con il maestro Angelo per ballare una bachata, ma prima ancora di esibirsi ha catturato l’attenzione per il look molto sensuale.

Dopo il ballo è arrivato il turno della giuria, a cominciare da Ivan Zazzaroni: “Bene perché ti sei lasciata andare. Ti ho vista sensuale. Sei stata molto guidata da lui, ma questo è normale, però decisamente meglio rispetto alla scorsa volta, ho visto che ti sei divertita”. Non è stata dello stesso parere Selvaggia Lucarelli: “Il vestito era sbagliato e non adatto al ballo che hai fatto. Ti vedo ancora troppo rigida, non ho trovato un miglioramento rispetto all’altra volta, anzi un passo indietro. Apprezzo il fatto che vi siete buttati su un ballo che richiedeva un coinvolgimento da parte tua, però se non c’è… sembri essere arrivata a una festa con il vestito sbagliato”.

“Io avevo un altro televisore”, ha commentato Zazzaroni. “No, tu hai un altro sesso”, ha risposto ironicamente la Lucarelli. Infine è arrivato il turno di Guillermo Mariotto: “A me non basta. Guardala, Milly, è pazzesca. La sensualità… può fare molto di più”. Insomma, la Perego non ha ancora convinto la giuria per le sue abilità in pista, ma d’altronde la conduttrice è la prima a riconoscere di essere un “pezzo di legno”: “Ci metto tutto il mio impegno, ma non devo dimostrare di essere una ballerina e non mi interessa vincere”.