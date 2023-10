Ballando con le stelle, "un pronto soccorso": infortunio-choc, chi rischia di saltare

28 ottobre 2023 a

Bruttissime notizie per Milly Carlucci: la raffica di infortuni non preventivabili sta trasformando il suo Ballando con le stelle in un pronto soccorso. A rivelarlo, con un misto di ironia e amarezza, proprio la conduttrice dell'ormai storico show del sabato sera di Rai 1.

Collegandosi con Caterina Balivo a La volta buona, la Carlucci ha rivelato chi è il primo concorrente vip infortunato dopo appena una settimana di gara e allenamenti (molto, molto intensi): è Antonio Caprarica, che una settimana fa in diretta aveva battibeccato con Teo Mammucari proprio in chiusura di puntata, apostrofandolo con uno stizzito "non sa cosa sia il rispetto".

"Antonio Caprarica - ha spiegato Milly - purtroppo si è infortunato a una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo. Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l'ha detto. Mi ha proprio detto 'Milly io non voglio uscire'. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere".

Per il mitico corrispondente da Londra dei tg Rai Caprarica e la sua partner Maria Ermachkova, peraltro, quella di stasera è una puntata doppiamente importante e impegnativa: è al ballottaggio con Rosanna Lambertucci e tra poche ore, all'inizio della diretta, si saprà chi dei due dovrà uscire. Non è detto, dunque, che il verdetto su chi sarà fuori da Ballando arrivi dal televoto: potrebbe essere anticipato dall'infermeria.