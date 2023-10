Ambra Angiolini, quel servizio vergognoso: zoom sul lato B, "qualche kg in meno. Finalmente..."

31 ottobre 2023 a

Ambra Angiolini, celebre showgirl italiana, nelle ultime ore ha raccontato di essere cresciuta in televisione sotto lo sguardo della gente mentre le persone commentavano ogni sua variazione di peso. Un vero e proprio "body shaming" che l'ha inevitabilmente segnata. "Pensavo che il problema fossi io - ha spiegato in un'intervista a Grazia -. Ero molto piccola, forse neanche maggiorenne. Un servizio di un telegiornale iniziava con un primo piano sul mio lato B e con la giornalista che diceva: 'Qualche chilo in meno: Ambra si è liberata dal fastidioso fardello di ciccia che aveva fatto tanto preoccupare i suoi ammiratori'".

"A rivedere oggi quel servizio, fa impressione. Ma lì per lì, non so perché, ero io a sentirmi in colpa. Oggi le mie peggiori 'hater' su Instagram sono donne, e non ragazzine, ma persone della mia età: tra i 40 e 50 anni - ha continuato l'attrice-. Siamo il braccio armato di una pseudo legge maschilista: gli uomini hanno buttato lì l’intuizione che dobbiamo avere un fisico perfetto, noi invece lavoriamo una contro l’altra per farci sentire sbagliate".

La carriera della Angiolini sta proseguendo a gonfie vele. Ora la showgirl fa parte della giuria di X Factor, il talent show di Sky condotto da Francesca Michielin. E per la prima puntata ha sfoggiato un look total red che non è passato inosservato. "Abbiamo scelto un colore pieno, energico: il rosso", ha raccontato la stylist Susanna Ausoni a Fanpage.it.