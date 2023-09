Ambra Angiolini insultata da Morgan: "Oca! Non sai fare niente", choc in studio

18 settembre 2023 a

Nel corso della prima puntata di X Factor a dare una scossa al programma - finora alquanto soporifero - sono stati i botta e risposta tra Morgan e Ambra Angiolini. Marco Castoldi è il vero one man show di questo nuova edizione, la 17esima. Il cantante si è infatti speso molto più degli altri giudici durante questo suo ritorno nella giuria del talent in onda su Sky e condotto da Francesca Michielin. Un ritorno avvolto dalle polemiche per via dei fatti di Selinunte, ossia del concerto in cui Morgan si è messo a insultare il pubblico, scagliando anche un insulto omofobo a uno spettatore.

Un fonte anonima tra il pubblico durante le riprese avrebbe rivelato a MOW una surreale discussione che sarebbe avvenuta proprio tra Morgan e Ambra. Castoldi, come sempre, si stava prendendo la scena, salendo sul palco coi concorrenti per consigliarli e suonare lui. Angiolini si sarebbe però scocciata dei protagonismi del collega facendogli notare: "Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!". E Morgan, a quel punto, sarebbe esploso di rabbia contro la collega. "Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Sei solo un'oca!". Ambra avrebbe risposto "da vera signora" per sedare sul nascere la lite.

Purtroppo, però, Castoldi "ormai era partito". "Sembrava indemoniato - racconta la fonte - e ha continuato a sbraitare contro di lei finché non ha lasciato lo studio e a un certo punto tutti abbiamo pensato che non sarebbe più tornato. Più che altro, non sai che palle! Già le registrazioni durano ore, questa interruzione ha allungato il brodo per un tempo che sembrava infinito". Morgan, dunque, avrebbe addirittura mollato il tavolo della giuria per calmare i bollenti spiriti. Salvo poi rispuntare, decisamente più in pace con il mondo, circa due ore dopo.