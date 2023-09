Morgan-Ambra Angiolini, volano subito stracci a X-Factor: "Tutti uguali"

15 settembre 2023 a

È finalmente cominciata la nuova edizione di X Factor, il talent show in onda sui canali di Sky e condotto dall'ex vincitrice Francesca Michielin. Ieri sera, nel corso della prima puntata, i telespettatori hanno potuto conoscere giudici in gara in questa 17esima stagione. Tutte vecchie conoscenze del programma. Si va dal sempreverde Fedez, a Dargen D'amico e Ambra Angiolini - già presenti lo scorso anno -, fino al cantante Morgan. Ma non sono mancati i primi battibecchi.

Ambra e Morgan hanno infatti avuto un diverso punto di vista su un'esibizione. Il primo concorrente a esibirsi sul palco è stato Edoardo Brogi, un ragazzone dai capelli rossi che ricorda vagamente Wax, il rapper di amici. Accompagnato dalla fidianzata Rebecca ha cantato Stolen Dance di Milky Chance, aggiungendo però una sua strofa in italiano. L'esibizione ha riscontrato pareri molto positivi da parte di Dargen e Ambra, un po' meno a Morgan che ne ha criticato le movenze "Ormai siete tutti uguali". Ma Ambra ha subito ribattuto: "C'è un po' di ipocrisia in questo solo perché è bello". Commentato molto apprezzato dal giovane concorrente: "Hai ragione".

Ma la Angiolini ha voluto subito precisare: "No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato?". Una discussione che alla fine si conclude con tre sì e il no solo di Fedez.