Pino Insegno, l'attacco del Tg2: "Ci penalizza, siamo preoccupati". Un caso in Rai

31 ottobre 2023 a

a

a

Anche il Tg2 attacca il Mercante in fiera condotto da Pino Insegno su Rai 2. L’assemblea di redazione del telegiornale diretto da Antonio Preziosi, infatti, in una nota stampa, critica il quiz che lo precede in palinsesto. I giornalisti del tg esprimono "severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30, una situazione per noi molto penalizzante. Ricordiamo che proprio il Tg2 e le sue rubriche sono da sempre e stabilmente al di sopra dello share di rete".

I dati Auditel de Il Mercante in fiera, sono ancora piuttosto bassi. La puntata di ieri, lunedì 30 ottobre, per esempio, non è andata oltre il 2,12 per cento. Ma difficilmente le proteste dell’assemblea di redazione del Tg2 avranno seguito visto che lo stesso amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha precisato che la trasmissione non sarà sospesa: "Il Mercante In Fiera non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma".

"Una vergogna, gioco violento e inaccettabile": voci su Pino Insegno, la Rai risponde

Peraltro l'assemblea di redazione del Tg2 ha richiamato l’attenzione dell’azienda anche su altri aspetti, per esempio, "la grave carenza di organico che affligge la testata e che rende di difficile applicazione il piano editoriale del direttore Antonio Preziosi, pur condiviso e votato dalla maggioranza del corpo redazionale" e ha chiesto alla Rai "soluzioni concrete e tempestive in assenza delle quali valuterà le azioni da intraprendere".