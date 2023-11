Elodie, clamoroso "due di picche" a Fiorello: indiscrezioni in Rai

04 novembre 2023 a

In quanti hanno rifiutato l'invito di Fiorello a Viva Rai 2? A rispondere è lo showman siciliano, che in un'intervista al settimanale Tele Sette ha confessato: “Non uno, tanti! A causa dell’orario”. La trasmissione, infatti, inizia alle 7.15. Cosa che implica una sveglia all'alba. Tra quelli che gli hanno detto di no ci sarebbe Elodie, la quale avrebbe ammesso di non farcela per quell’ora.

Nonostante i no ricevuti, però, Fiorello non avrebbe nessuna intenzione di mollare. Di qui un appello, tramite la rivista, non solo a Elodie ma anche a tutti gli altri ospiti che hanno difficoltà ad alzarsi presto. In particolare, lo showman ha detto loro che quando fanno serata a Roma possono "fare dritto", cioè non andare proprio a dormire, e andare direttamente nella sua trasmissione: “Lo dico proprio a tutti, quando ‘fate dritto’ a Roma passate a trovarmi”. Parlando del modo in cui sceglie le notizie del mattino, poi, Fiorello ha rivelato che per lui la regola è una: “Non devono mettere ansia”. Secondo lui, quando i telespettatori si svegliano e accendono la Tv vogliono leggerezza.

Prima dell'inizio del programma, l'anno scorso, c'era parecchio scetticismo su Viva Rai 2, visto che la rete risultava poco competitiva sulla fascia del mattino. Lo showman puntava al 4%. E invece la trasmissione ha raggiunto addirittura il 22,9% di share. Due altri problemi, poi, Fiorello li ha avuti col Tg1, che ha costretto il programma a traslocare su Rai 2, e con i condomini di via Asiago, che si sono lamentati del troppo rumore la mattina presto. Cosa che ha indotto la trasmissione a spostare la sua sede. A tal proposito il conduttore, ironizzando, ha detto. "Che mi rifiutassero tutti. Così ogni volta che succede arrivano miracoli. L’anno scorso è stato il Tg1 e il passaggio a Rai2 ha portato benissimo. Quest’anno c’è il trasferimento al Foro Italico. Se tanto mi dà tanto speriamo ci porti fortuna”.