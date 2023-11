Calcutta? "Fatti una doccia": gelo in Rai, chi umilia il cantante

07 novembre 2023 a

Dopo averle "cantate" ad Annalisa, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, tocca a Calcutta. Sui social, Morgan, cantautore, consulente del ministero della Cultura, provocatore nato e oggi, soprattutto, uno dei quattro giudici di X Factor su Sky, se la prende anche con il cantautore di Latina, vero e proprio idolo dei trentenni e capofila della cosiddetta nuova "scuola romana" dell'altrettanto cosiddetto it-pop degli anni Dieci.

L'autore di classici moderni della musica alternativa di casa nostra come Frosinone, Pesto, Paracetamolo e altri inni per ragazzi introversi dai titoli suggestivi, è da poco tornato con un nuovo, attesissimo album dopo cinque anni di chiacchieratissimo silenzio. Il suo lavoro Relax, quarto in carriera, è stato accolto trionfalmente dai fan e accolto anche dalla critica come una conferma del talento del cantautore, vicino al Lucio Battisti di fine anni Settanta. Addirittura.

Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme, è famoso nell'ambiente per il carattere schivo e un po' ispido e per le rare interviste. Fiorello però è riuscito a fare il colpo portandolo a Viva Rai 2 per un mini-concerto improvvisato sul tetto. Morgan, però, pare non essersi lasciato conquistare dall'apparizione pubblica e anzi su Instagram ha commentato uno spezzone video della performance con una domanda piuttosto caustica: "Ma una doccia ogni tanto?". Non si contano i commenti rabbiosi dei fan di D'Erme/Calcutta alla battuta (anzi, battutaccia) di Morgan.