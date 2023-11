Vincenzo De Luca fa esplodere la rissa tra rapper: "Hanno fatto la galera, resta dove sei"

08 novembre 2023 a

Prima lo fa piangere in diretta, poi Vincenzo De Luca ha trovato il modo di far litigare Fedez con il collega Emis Killa. La partecipazione del governatore della Campania al podcast Muschio selvaggio, insomma, non è passata inosservata.

Climax emotivo dell'intervista dell'esponente del Pd è sicuramente la frase rivolta al padrone di casa: "Fatti dire un'ultima cosa... Io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato. E avevo invece esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto e come si presenta. Tu hai avuto un'esperienza umana terribile". E Federico Lucia si commuove. Altro momento topico, però, quando l'ex sindaco sceriffo di Salerno entra a gamba tesa sul mondo dell'hip hop e della trap italiana.

In nome della tolleranza zero a lui tanto cara (elemento che lo sta allontanando sempre più dal Pd della Schlein, peraltro), De Luca se la prende in particolare con Shiva, arrestato per Milano per aver sparato a due persone nell'ambito di una tristemente classica faida tra rapper. "Propenderei per il metodo pedagogico Singapore. A Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere, ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e finisce là. Allora come si chiama... Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste putt***e?".

Fedez abbastanza clamorosamente sembra sposare la linea De Luca, prendendosela con chi, come Emis Killa, ha difeso Shiva parlando di "grinfie dello Stato" a proposito del suo arresto. Sbagliato, spiega Fedez, parlare del trapper con la pistola "come se fosse un Julian Assange. E questa cosa può portare ad una percezione totalmente sbagliata del mondo, secondo me".

"Che bravo ragazzo - replica al veleno di Emis Killa -. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a dire che 'ti farebbe proprio piacere avere degli amici street'". "Secondo me è meglio che stai con gli influencer - il suo avvertimento al rivale -. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico".