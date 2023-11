Donatella Rettore, "ho bisogno di tempo": la foto in ospedale preoccupa i fan

09 novembre 2023 a

a

a

Donatella Rettore fa preoccupare i suoi fan: l'artista - 68 anni - pare non stia attraversando un momento semplice della sua vita. La cantante ha pubblicato (e poi rimosso) un video sul suo profilo Instagram dove si mostra seduta su una sedia in ospedale con la cuffietta per capelli e la mascherina. La Rettore è stata operata al tunnel carpale e adesso dovrà iniziare una lunga riabilitazione. "Intervento al tunnel carpale terminato e adesso la convalescenza": questa la didascalia a corredo del video postato dall'artista.

Nel filmato, come riporta Leggo, Donatella Rettore è seduta e ha sul corpo una coperta isotermica. In genere, l'intervento per il tunnel carpale dura dieci minuti circa e non richiede il ricovero. Tuttavia, la sindrome del tunnel carpale può causare forti dolori al polso e alla mano e può portare anche alla perdita di forza nella presa. Pur essendo sotto l'effetto dell’anestesia, la cantante ha comunque indirizzato sorrisi e saluti ai suoi fan: “Intervento al tunnel carpale terminato… e adesso la convalescenza. Mi sento bene, ma devo riposare - ha detto nel video -. È andato tutto bene, ma ho bisogno di tempo per riprendermi”.

Pur trattandosi di un intervento di routine, a far preoccupare i fan - come si legge sul Fatto Quotidiano - è il fatto che la Rettore sia anche ex paziente oncologica e che da anni conviva con la talassemia, malattia ereditaria che ha dall’età di 29 anni.